Ducelia Echevarría lloró de frustración luego de que le pidieran que se fuera

¡No pudo más! En el pasado programa de Esto es guerra, Ducelia Echevarría rompió en llanto luego de que le cuestionara su participación en una de las pruebas, ella argumentó de que era debido a la lesión que tiene en el dedo, pero Rafael Cardozo no se lo perdonó.

Frente al reclamo del capitán, sus compañeros e incluso de la incomodidad de Gino Assereto, la Reina de Pozuzo manifestó que se sentía frustrada por no poder competir a su cien por ciento.

"Me duele, los doctores lo saben. Simplemente, son competencias que se me dificultan un poco. Tengo que cuidar mi dedo, no tengo que golpearme porque quiero llegar en un buen estado a la final", dijo. Ante eso, la producción le pidió que mejor descanse en su casa, al igual de Michela Elías, quien días atrás se lesionó la rodilla.

Ducelia aseguró que habían juegos que sí podía hacer, pero ante las sugerencias de los demás la guerrera se quebró. Patricio Parodi se pronunció y decidió darle su respaldo tal como lo hizo con Austin Palao; sin embargo no pasó lo mismo con Rafael.

"Tengo que armar un buen equipo. A las personas que no pueden competir que se vayan a su casa, necesito competir al máximo cada punto y si no estáan bien necesito que me traigan a otra persona", dijo el brasileño.

