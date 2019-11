Austin Palao arremetió contra Mario Irivarren tras pasar a los Guerreros

¡No se guardo nada! En el reciente programa de Esto es guerra, Austin Palao hizo su descargo a un día de haber salido y sostuvo que tanto Mario Irivarren no lo tomaron en cuenta por no estar en condiciones debido a lesión que aún tiene.

Te miro a la cara y tú no tienes palabra. Ayer, no solo tú, sino también varios de ustedes me han dado la espalda", dijo el nuevo guerrero, quien lo cuestionó la decisión de dejarlo fuera de los Combatientes.

Mario Irivarren aseguró que él no fue el único que eligió a Ignacio Baladán antes que a la Bala y mencionó a Said Palao y Pancho Rodríguez, porque en ese momento consideraron que los Guerreros no tomarían a Austin como una opción para su grupo.

Austin Palao pasó a los Guerreros y los Combatientes no lo podían creer

