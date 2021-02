Diego Zurek dejó sin palabras al Tribunal con fuerte mensaje al pasar a los Combatientes

El exfutbolista sorprendió a todos con tremendo anuncio antes de pasar al equipo de los Combatientes.

Diego Zurek sorprendió a todos con tremendo mensaje antes de pasar al equipo de los Combatientes al insinuar que existiría favoritismo para los Guerreros. Sin embargo, el Tribunal de EEG no dudó en asegurar que el exfutbolista sería "títere" de Rafael Cardozo.

"Me gusta lo difícil y sería muy fácil estar en el equipo de los Guerrreros. La verdad que el equipo de los Combatientes jugamos contra los Guerreros y contra el favoritismo que conlleva eso. Así que me encanta lo difícil y me quedo en mi equipo", comentó Zurek. Por su lado, el Tribunal le apagó el micrófono para evitar algún tipo de enfrentamiento con el nuevo integrante de los Combatientes.

