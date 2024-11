Hugo García continuó con las quejas a Raúl Carpena y le habló directamente. "No es un carga montón, no es todo contra ti ni nada. Es tu error, tu desconcentración. Todos los turnos te lo he cantado, teníamos ventaja, te dije, prefiero que pierdas medio segundo y que lo hagas bien a que te equivoques y perdamos todo el juego. Solo depende de ti. Te quieres quedar el programa sí o no. No le tienes que decirles nada a ellos, es por ti, no por ellos", expresó.