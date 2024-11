Katia Palma se indignó de Raúl Carpena: "Tú no tienes filtro"

Según la conductora, el integrante del equipo 'rojiverde' fue captado en un concierto con una tal Camila y no dudó en reclamarle. "Ustedes con compañeros y yo creo que nadie aquí (en EEG) se metería con las ex", comenzó diciendo y a lo que Carpena dejó entrever que no sería tan cierto lo que dice. "¿Por qué dices eso? ¿Sabes algo?, a ver, ¿alguien aquí se metería con Luciana Fuster? Nadie", agregó la actriz.