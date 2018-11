¿Christian Domínguez renunció para siempre a Esto es guerra?

En el reciente programa de Esto es guerra, Mathías Brivio mostró un inesperado mensaje de Christian Domínguez que publicó en Instagram donde se lee que no asistirá al reality porque se siente "decepcionado".

"En mi vida siempre luché por lo que quería y me mantuve firme en mis convicciones. Hoy por primera vez tengo que dar un paso al costado por qué intente, luche y trate de seguir, pero la impotencia y la decepción me envuelven. Hoy debería estar de vuelta en EEG pero he decidido no volver por ahora y dejar que el tiempo cure mis heridas", escribió el excapitán.

Por su lado, Mario Irivarren intentó comprender a su excapitán y afirmó que la culpa de todo este incidente la tiene el productor de los Retadores José Luis Peña por la elección de Rafael Cardozo como capitán del equipo.