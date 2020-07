Austin Palao y Said Palao sorprendieron al cantar en vivo un tema de "Grease"

Los combatientes hicieron su mejor esfuerzo para ganar a los guerreros en "Dale play".

Austin Palao, Pancho Rodríguez, Facundo González y Said Palao sorprendieron a todos al bailar un musical de "Grease". Los combatientes se enfrentaron a los guerreros con una espectacular coreografía al ritmo de "You're the one that i want ".

Sin embargo, Austin Palao y Said Palao cautivaron al cantar por primera vez a capella el popular tema de la película mientras caracterizaban a los mejores amigos de Danny personificado por Pancho Rodríguez.

