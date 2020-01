Austin Palao cantó a capella romántica canción con Beto de Idéntico.

Austin Palao sorprendió a sus fans con video que compartió en Instagram.

Austin Palao cantó a capella una romántica canción junto a Beto del grupo Idéntico. El integrante de Esto es guerra grabó un video junto al cantante mientras interpretaban un tema inédito para sus seguidores de las redes sociales.

➤ Mira: Luciana Fuster hizo contundente comentario a Austin Palao tras quedar varado en Camboya

Si bien, el hermano de Said Palao no publicó la grabación en su cuenta de Instagram, sus seguidores no dudaron en compartir el clip en otras cuentas de apoyo a Austin Palao.

Austin Palao se vengó de Fabio Agostini por perder su viaje a Vietnam

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!