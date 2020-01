Luciana Fuster hizo contundente comentario a Austin Palao tras quedar varado en Camboya.

La modelo le dio recomendación a los hermanos Palao para no perder un vuelo.

Luciana Fuster no fue ajena al vuelo perdido que sufieron Austin Palao y Said Palao en el aeropuerto de Camboya y quedar varados hacia su viaje a Vietnam por falta de visa. La expareja del combatiente opinó sobre el tema en su último programa "El Búnker" de la radio Onda Cero.

"Los hermanos Palao. No llegaron su visa fueron al aeropuerto de Camboya y le dicen que no pueden viajar porque no tenían su visa. Acá los chicos no lo llevaron. No solo es el pasaje, también las reservas. Bien confiados", comentó Luciana Fuster.

