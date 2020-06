Anonymous: ¿Ignacio Baladán quedó al descubierto con tremenda revelación?

El guerrero se puso nervioso por el misterioso mensaje del enmascarado.

Ignacio Baladán se puso muy nervioso luego que Anonymous le enviara un mensaje frente a las cámaras de Esto es guerra. El enmascarado aseguró que revelará algunos secretos que tiene del guerrero. ¿A qué se refiere?

Anonymous consultó si no tiene nada que ocultar mientras que las cámaras del reality enfocaban a Luciana Fuster. ¿Tendrá algo en ver? "Si guardamos secretos o no es depende de uno porque a veces no es un secreto y es algo que tiene en su vida personal. No se debe contar para todos lados. Te digo lo que pienso", comentó Ignacio Baladán.

