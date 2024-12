Angie Arizaga recordó cómo fue convocada para entrar a EEG

"Me acuerdo de que iba con mi latita de atún, me iba a parar porque uno siempre tiene que empezar desde abajo, escalando poco a poco. Dije 'hay que cachuelearse, ni modo'. Tú me veías con mi lata de atún siempre", agregó la exchica reality. Lo que nunca imaginó es que recibiría otra propuesta. "De repente un productor me llamó para hacer un piloto donde eran hombres contra mujeres, tres a tres, nada más, y después de 12 años mírame aquí", sentenció.