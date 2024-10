Angie Arizaga confirmó que quiere tener otro hijo con Jota Benz.

Angie Arizaga no descartó la posibilidad de tener otro bebé junto a Jota Benz tras la llegada de su hijo Matteo Alessandro. La influencer quiere recuperarse al 100 % para poder encargar a su segundo hijo. "Me gustaría, pero no ahorita. Nos gustaría un hermanito, pero de aquí todavía a dos añitos más", expresó.