Alejandra Baigorria y Said Palao: "Jamás pensamos competir para otro equipo"

Los competidores confesaron que dejarán todo en la semifinal de EEG, pese a que sus corazones siguen siendo Combatiente.

Said Palao y Alejandra Baigorria contaron cómo se encuentran a pocas horas de ser protagonistas de la gran semifinal de EEG que se vivirá hoy a las 6:50 p. m., y es que una vez más la televisión nacional quedará paralizada para vivir un encuentro entre los equipos más históricos: Guerreros y Combatientes.

Esta vez, Alejandra y Said saldrán a competir junto al equipo de los Guerreros, motivos por lo cual existe gran expectativa, ya que han declarado que dejarán todo en la cancha, pese a que sus corazones siguen siendo Combatientes.

"Me siento bien en los Guerreros; mi nivel de competencia ha mejorado bastante y estoy en un buen estado físico. Entreno todos los días dos horas diarias", dijo Alejandra Baigorria que admite tener un carácter fuerte, quizás por eso, tiene discusiones con Rafael Cardozo.

"Nunca pensamos competir por otro equipo que no sea el de los Combatientes, pero nuestro trabajo es dar lo mejor de nosotros en donde estemos, y para eso nos hemos preparado todo este tiempo. Pero siempre lo he dicho, mi corazón será combatiente porque es el programa donde me inicié y me formé", acotó Said Palao.

Adicionalmente, la "Patrona" sostuvo que se prepara mentalmente para vencer mañana su fobia a las alturas en la Gran Semifinal.

