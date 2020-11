Said Palao confesó cómo Alejandra Baigorria conoció a su hija Caetana

Los guerreros revelaron detalles de lo que será la gran semifinal de temporada de EEG.

¡Qué ternura! Said Palao y Alejandra Baigorria está más unidos que nunca tras viajar este fin de semana a Máncora para realizar una sesión de fotos de sus respectivas marcas. La pareja hizo un alto a su trabajo para conectarse a una conferencia de prensa virtual y revelar cómo llegan a la gran semifinal de EEG.

"Será una mezcla de emociones que hasta el día de hoy al público le gusta así que no se pueden perder la semifinal. Vamos a dar de todo. Estamos contentos y nerviosos por lo que vaya a pasar", precisó Said Palao a solo un día de la gran semifinal y vestir por primera vez la camiseta de los Guerreros.

MÁS UNIDOS

Por otro lado, el hermano de Austin Palao fue consultado si Alejandra Baigorria ya tuvo la oportunidad de conocer a su única hija Caetana, quien al inicio de este año cumplió cuatro años. El "Samurái" confirmó el encuentro y contó detalles de la tierna reunión.

"Sí, la ha visto un par de veces. Todo bien. Hasta el momento todo bien, igual es todo un proceso para que la conozca y todo bien", precisó Said. La guerrera no dudó en dedicar un mensaje tras conocer a la pequeña Caetana: "Todo tiene su tiempo y sobre todo para los pequeños. Tiene que ser poco a poco porque nosotros no hemos afianzado una relación. Las cosas se irán dando poco a poco y con tiempo".

