Alejandra Baigorria sobre Flavia Laos y Austin Palao: "Los veo súper felices"

Alejandra Baigorria se animó a contar detalles de la posible relación amorosa entre Flavia Laos y Austin Palao tras la publicación de una romántica foto juntos. La exintegrante de Esto es guerra considera que aún no formalizan su romance, pero afirmó que los ve muy felices juntos.

" Yo sepa no (oficializan) aún, pero creo que van en vías. Hay que ser sinceros que al comienzo nadie apostaba por ellos, pero ahora la cosa está yendo por otro rumbo. Lo veo contento, feliz y lleno de proyectos. La verdad que los veo súper felices y lo bueno es que los dos se empujen ", manifestó.

En otro momento, la pareja de Said Palao dio la bienvenida a la modelo peruana de ingresar a familia Palao y se animó a contar que esperar tener una salida o viaje entre parejas para conocerla mejor como la futura novia del cantante urbano.

"De repente un viaje. Me cae súper bien (Flavia) es una chica talentosa, linda, canta, baila, hace teatro, es actriz y es emprendedora. Es súper, me cae súper bien y me río con ella, es lo máximo", explicó.