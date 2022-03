Alejandra Baigorria confesó que no tendrá un hijo con Said Palao: Este año no seré mamá

Alejandra Baigorria decidió poner fin a las especulaciones sobre la posibilidad de convertirse en mamá junto a Said Palao . La exintegrante de Esto es guerra reveló que no tiene planeado tener un hijo ni este año ni el próximo tras abrir la cajita de preguntas con sus seguidores en Instagram.

Uno de sus seguidores le preguntó a la rubia modelo si es verdad que el hermano de Austin Palao no quiere tener más hijos. Ella no dudó en resolver las dudas de sus fanáticos y no dudó en aprovechar en anunciar sus nuevos proyectos profesionales.

"No, es mentira. Con Said ya lo hemos conversado y él si quiere tener otros hijos más adelante. Yo también he decidido que este año no quiero ser mamá y el otro año no sé tampoco porque tengo unos proyectos bastantes grandes que ya los van a conocer", manifestó la popular empresaria de Gamarra.