Alejandra Baigorria tras renunciar a EEG: "Prefiero caer mal por sincera"

La modelo se pronunció a través de sus redes sociales luego de abandonar el programa y no dudó en enviar contundente mensaje.

Alejandra Baigorria rompió su silencio y se pronunció a través de sus redes sociales tras renunciar en vivo a Esto es guerra luego que Rosángela Espinoza se quede en el programa. La combatiente evitó perder los papeles al enviar un contundente mensaje por medio de dos conocidas frases para reflexionar.

"Prefiero caer mal por sincera que bien por hipócrita. No le temo al enemigo que me ataca, si no al falso amigo que me abraza", colocó la "Patrona" en sus historias de Instagram. El trabajo debe seguir y eso lo sabe bien Baigorria ya que inmediatamente después recordó a sus seguidores apoyar su marca de ropa.

