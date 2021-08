Pancho Rodríguez advirtió con irse de EEG por acusación de Alejandra Baigorria

La "Patrona" contó que el competidor pide siempre una sanción para sus compañeros que llegan tarde al reality.

Pancho Rodríguez sorprendió a todos sus compañeros al advertir en vivo con irse de Esto es guerra al escuchar acusación de Alejandra Baigorria. La "Patrona" contó que el competidor pide siempre una sanción económica para los integrantes que llegan tarde al reality.

La expareja de Tepha Loza no permitió lo dicho por la "Patrona" y aseguró que todo es un invento. "Pido a la producción general que muestre una conversación mía pidiendo que sancionen a alguien y me voy del programa. Nunca lo he escrito", precisó indignado Rodríguez pese a que Alejandra no se retractó de su mensaje.

