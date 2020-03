Alejandra Baigorria mandó a callar Michelle Soifer y ella tuvo sorpresiva reacción.

La capitana de los Combatientes pidió a Michi que no interfiera en la conversación con Rafael Cardozo.

La capitana de los Combatientes pidió a Michi que no interfiera en la conversación con Rafael Cardozo.

Alejandra Baigorria mandó a callar Michelle Soifer cuando la capitana de los Combatientes criticaba a Rafael Cardozo por no querer afeitarse el bigote y les quitara un punto para su equipo. La "Patrona" pidió a su colega que no se interfiera en la discusión con su compañero.

"Michelle déjame hablar que estoy hablando con mi equipo y no contigo. No respeta y un ratito porque le estoy hablando yo. Rafael tienes que respetar a tus capitanes. No eres capitán esta vez, lo siento mucho, anda y afeitate", comentó Alejandra Baigorria frente al asombro de la capitana de los Guerreros.

