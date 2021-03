Alejandra Baigorria desafió al Tribunal tras anunciar cambios radicales en los Guerreros

El Tribunal se molestó por el mal desempeño de las guerreras en las competencias. "Si tengo que cambiar a todo el equipo, las cambio", sentenció.

Alejandra Baigorria desafió al Tribunal al retirarse del set de Esto es guerra tras escuchar el anuncio de los cambios radicales en el equipo femenino de los Guerreros. El Tribunal de EEG se molestó por el mal desempeño de las guerreras en las competencias.

"Su nivel de competencia es pésimo. Mi paciencia se acabó y la próxima semana haré cambios en todo el equipo femenino de las Guerreros. Estoy harto de sus disculpas. Aquí quiero guerreras. No quiero cantantes, no quiero modelos, no quiero influencer, quiero guerreras. El público las quiere ver competir. No quiero ver guerreras con peluca todos los días. Si tengo que cambiar a todo el equipo, las cambio", enfatizó la máxima autoridad de EEG.

