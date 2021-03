Los Guerreros jugaron por el dado extra y Lucianita terminó por quitarle todo el puntaje.

Luciana Fuster ganó 100 puntos al vencer a Alejandra Baigorria en nuevo reto de adivinanzas. Los Guerreros a cargo de su capitán Patricio Parodi jugaron el dado extra sin imaginar que Lucianita terminaría por ganarle tan solo a un punto a la "Patrona".

La pareja de Said Palao se bloqueó en plena competencia al no adivinar la palabra "vaquero" y perdió varios segundos que fue aprovechado por la joven modelo de los Combatientes. Pese a que el equipo de Gian Piero Díaz ganó el cubo no fue suficiente para ganar toda la ronda.

Alejandra Baigorria recordó a Macarena Vélez en pleno juego de EEG