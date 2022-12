Alejandra Baigorria defendió a Said Palao y así fue la contundente reacción de Patricio Parodi

Alejandra Baigorria se mostró muy consternada por la penalización que recibió Said Palao en el circuito final de Esto es guerra . La empresaria indicó que el árbitro nunca le dijo nada a Said respecto a una regla que debía cumplirse durante el reto.

"Sebastián era el juez de nuestro lado. Estaba parado mirando como Said subía y no le dijo absolutamente nada. Tuvo que llegar Patricio y el jurado del otro lado que era Francesco para esperar que Said suba del otro lado con todas las cadenas y lo bajan. Sebastián era la persona que debía indicar todo eso.", contó.