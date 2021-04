¿Alejandra Baigorria anunció que está embarazada de Said Palao?

La modelo contestó algunas preguntas de sus seguidores tras su ausencia del programa y esto fue lo que aclaró.

Alejandra Baigorria contestó algunas preguntas de sus seguidores tras su ausencia de Esto es guerra. La empresaria quedó muy sorprendida al leer que muchos le consultaban sobre un supuesto embarazo junto a Said Palao y debido a eso no vuelve al reality de competencia.

"No chicas, embarazada es imposible. Es más estoy con un peso muy bajo. Miren cómo me queda mi ropa de grande. Como les dije estoy con un tema de tiroides y hormonas", explicó la pareja de Said Palao. "No puedo hacer deporte. Mis músculos están muertos sin movimiento. Estoy en tratamiento", agregó la "Patrona".

Por otro lado, Alejandra Baigorria precisó que mantiene una buena relación con el hermano de Austin Palao y se mostró impactada porque algunos de sus fans pensaron que su romance llegó a su fin ya que no compartían historias juntos en sus redes sociales.

Alejandra Baigorria en Instagram reveló si regresará a Esto es guerra