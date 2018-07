Johanna San Miguel reveló por qué se retira de Esto es Guerra.

Johanna San Miguel contó su verdad en el primer programa de Esto es Guerra Teens y entre lágrimas contó por qué se retira de Esto es Guerra. La conductora contó que hace algún tiempo fue a hacerse un chequeo de rutina y los médicos encontraron algo que no tenía que estar en su organismo.

“Este lunes me operan y espero que no sea complicado. Tengo que descansar y eso a mí me causa mucha frustración porque yo no me quiero ir de acá. De hecho estoy asustada, pero soy una leona y guerreraza”, contó la popular mamá de los leones.

Su compañero Mathías Brivio le dio muchos ánimos y las mejores vibras y luego llamó a todos los guerreros para que abracen a Johanna. De esta manera la conductora descarta que esté embarazada, como especularon algunos medios en los últimos días.