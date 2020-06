Yahaira Plasencia: Su inesperada respuesta cuando le preguntan sobre Jefferson Farfán

Sheyla Rojas le preguntó sobre convivencia con Jefferson Farfán y esto pasó.

¡No quiere contar! Yahaira Plasencia tuvo un enlace en vivo con Sheyla Rojas y Choca para Estás en Todas y una de las preguntas que se le formuló fue su romance con Jefferson Farfán, pero la respuesta de la salsera sorprendió a todos.

Sheyla Rojas le preguntó acerca de la convivencia con Jefferson Farfán ¿piensan en seguir con la convivencia y dar el siguiente paso a lo formal?

"Estoy tranquila, está todo súper bien, les agradezco por preocuparse, estoy enfocada en reiventarme con lo mío que es la música", dijo la salsera.

Sheyla replicó y le dijo "Todo bien, pero no me has respondido". Yahaira Plasencia interrumpió "He dicho que gracias por preocuparse,que yo estoy bien y todo está súper bien y ahora lo que me motiva es mi carrera".