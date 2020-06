Yahaira Plasencia sobre supuesta nueva cirugía estética: "No me he operado"

La cantante de salsa aclaró la broma que le hizo Rebeca Escribens en vivo.

Yahaira Plasencia aclaró en vivo que no se sometió a una nueva cirugía estética debido a la broma que le hiciera Rebeca Escribens en su programa de espectáculos. La cantante de salsa aclaró que tomó con gracia la escena ya que tiene mucha confianza con la conductora.

➤ Mira: Sheyla Rojas lloró en vivo por críticas que recibe en su contra

"¿No se habrá realizado la lipo?", preguntó la conductora del bloque de América Noticias y su hijo inmediatamente le increpó su interrogante. Yahaira Plasencia solo atinó a reírse y aseguró que la única operación que se hizo fue a los riñones. "Me he reído demasiado. Definitivamente, no. Igual lo aclaro: yo no me he operado para nada. Me he operado, sí, pero de los riñones", sentenció.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Yahaira Plasencia: Su inesperada respuesta cuando le preguntan sobre Jefferson Farfán