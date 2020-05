Sheyla Rojas lloró en vivo por críticas que recibe en su contra

La conductora no pudo contener las lágrimas al pronunciarse a los comentarios negativos sobre su aspecto físico.

Sheyla Rojas no pudo contener las lágrimas tras recibir una sorpresa por el Día de las Madre en Estás en todas. La conductora lloró en vivo al pronunciarse a las críticas que recibe constantemente sobre su aspecto físico. Además, confesó el motivo por el cual no ex´pne su familia.

"Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo también decido hasta qué punto darme a conocer… Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos, como me dijo mi mamá", comentó la rubia conductora.

Por otro lado, Sheyla Rojas afirmó que no la define la ropa que usa, "ni los errores del pasado ni lo que otras persoas puedan decir". "Lo único que te defina es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace", finalizó la compañera de Choca Mandros.

