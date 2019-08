Vania Bludau confirmó que tuvo romance con el cantante Legarda.

Vania Bludau estuvo en la secuencia "Chocahuarique" con Choca Mandros y confirmó que tuvo un romance con el cantante Legarda. La modelo reveló los bellos momentos que compartió con el fallecido cantante durante los meses que salieron.

Vania Bludau contó que Leslie Shaw le presentó a Legarda y que no concretó la relación debido a que el cantante vivía en Colombia y ella se iba a trabajar a Estados Unidos. "Solo me llevo de él buenos recuerdos por lo linda persona que fue. Nunca he hablado de estee tema por respeto a la familia, pero fue duro", sentenció.

