Sebastián Ligarde sobre Luz de Luna 3: "Me dijeron que no había ninguna audición y que el papel era mío"

Yo (me sorprendí y dije) qué buena oportunidad. Cuando hablé conocí a la gente de Del Barrio Producciones y me propusieron un personaje. No hubo ninguna audición, el papel es tuyo y luego me hicieron una oferta que no pude rechazar. Dije ¿por qué no? Estoy cumpliendo 70 años."