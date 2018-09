Rosángela Espinoza envió contundente mensaje tras ser eliminada de EEG.

Rosángela Espinoza envió contundente mensaje tras ser eliminada de Esto es guerra en el último programa del reality. La "Chica selfie" aseguró que su decisión no fue para resaltar y que la última decisión tuvo que tener la producción.

Mira: Sheyla Rojas recibió tierno mensaje de su hijo Antoñito en su cumpleaños

"Mi decisión era obviamente que se vaya Michelle Soifer. La decisión es del Tribunal así como me eliminaron frescamente. Estoy compitiendo contra Karen y Alejandra, no necesito de nadie para figurar. Hemos hablado y terminados discutiendo. No tiene la culpa Michelle porque fue mi decisión así como ella no llegó al programa", dijo Rosángela.

Mira: Pedro Moral le cantó en vivo a Sheyla Rojas tema del Dúo Idéntico

Todos los episodios de Estás en todas en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!