Reinaldo Dos Santos alertó con esta predicción sobre una nueva pandemia

En una edición pasada de 'Estás en Todas', el popular profeta fue consultado por un fuerte terremoto en Lima. “Eso va a afectar el cinturón de fuego del pacífico, ahora, yo sé que la gente me va a preguntar ‘¿En Lima va a haber terremoto? No, en Lima no va a haber terremoto, lo que va a ser es al norte del Perú, al norte de Chile, eso es lo que va a haber, en el Atlántico norte y también en México”, respondió