Pamela Franco y lo que realmente sentiría por Christian Cueva

“Yo lo veo efectivamente más implicado a él y sale que hay sentimientos de su lado y no me marca exactamente, no es que no haya de su parte de ella, sentimentalmente lo mismo, pero me parece que ella es una persona un poco más práctica y que, de alguna forma, esta etapa de su vida, por la coyuntura de su vida sentimental, le va a permitir movilizar sus proyectos”, explicó.