Brunella Horna no tuvo problemas en confesar que contrataría a Christian Cueva en un futuro evento que tenga tras debutar como cantante junto a Pamela Franco con el tema "El Cervecero". "Yo lo contrataría. (Bubu, ¿pero si ya no te hablas con él?) Pero es que yo soy juerguera, a mí me gusta la cumbia y si canta bonito obviamente que lo voy a contratar", sentenció.