Natalie Vértiz sobre límites a sus hijos con Yaco Eskenazi: “Prefiero ser la mamá pesada”

“Nunca hay que pasar por ejemplo por encima de la decisión de, por ejemplo, en este caso Natalie, cuando Natalie le dice ‘Liam, ya no’, yo me tengo que dar media vuelta e irme porque Liam al toque empieza a renegar, pero no ‘ya vas a dormirte en una hora, apaga la vaina’ y yo ahí me tengo que ir para no estar en el medio de esta situación, yo le digo ‘no compadre, si tu mamá ya te ha dicho que no, guárdalo, chau”, pronunció.