Kristel, hija de Milena Zárate: "Mi mamá lucha por lo que quiere y sé que lograremos ganar"

"Me siento emocionada, feliz y a veces nerviosa. Espero que ganemos la copa de El gran show porque mi mamá se lo merece, porque ella lucha por lo que quiere y sé que lo va a lograr. Sé que lo lograremos."

"Tenemos que presentar una final de final. Me la estoy jugando toda, literalmente. Mi gorda está conmigo, me está apoyando, me está dando ese soporte emocional que necesito en este momento, como nunca llego a una final tranquila y feliz."