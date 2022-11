Melissa Paredes vs Milena Zárate: detrás de cámaras del versus de baile en El Gran Show

Milena Zárate se mostró más que confiada durante la semana de ensayos en La Academia para lo que sería el versus de baile frente a Melissa Paredes , incluso la colombiana no dudó en recordar cuando se enfrentaron el año pasado cuando ambas participaban de Reinas del Show.

“Tenemos una cuenta pendiente, la vamos a resolver ahí (…) Pero a mí se me olvidó la coreografía, me ganó solo porque a mí se me olvidó, porque sino yo la revolcaba, ella ensayó una semana y yo ensayé un solo día, y se desmayó todavía, por eso yo le puse ‘mal Paredes’: desmáyate si puedes”, comentó la pelirroja.