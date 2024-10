Johanna San Miguel sobre Katia Palma: No sé cuánto te va a durar

Johanna San Miguel volvió a aclarar que no la sacaron del programa EEG como se especuló en las redes sociales y aprovechó para lanzarle una tremenda advertencia a Katia Palma tras llegar al reality como su reemplazo. "No me botaron de EEG, yo tomé la decisión de irme para hacer este tipo de cosas y le di la posta a Katia que lo está haciendo súper bien, ¿no sé cuánto te va a durar? Pero ya está", precisó en tono de broma y risas.