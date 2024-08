Johanna San Miguel no podía terminar su último día en Esto es Guerra sin el abrazo de los guerreros y combatientes, quienes no dudaron en acercarse a la conductora para expresarle todo su cariño. Los integrantes de ambos equipos se unieron en un emotivo momento, donde las lágrimas de varios no faltaron. La actriz se mostró muy conmovida y se despidió de todos visiblemente afectada.