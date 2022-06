Gigio Aranda reveló que eliminó escenas de Choca en Punta Sal

¿Qué dijo Choca?

Choca se manifestó al respecto sobre su participación en la serie y dijo esto: "Me están escribiendo que Choca está en todos lados, fue una invitación, qué voy a decir ? no? En esta vida hay que hacer lo que a uno le gusta y le hace feliz, si le gusta a la gente que bien y si no les gusta, qué pena", puntualizó.