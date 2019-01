Ducelia Echevarría a Rosángela Espinoza: "Conmigo que no se equivoque porque me va a conocer"

Ducelia Echevarría fue presentada como una de las bombas de la nueva temporada de EEG. Ella llegó y lanzó advertencia a Rosángela Espinoza.

En entrevista para Estás en Todas dijo: "Yo no entiendo porque ella siendo una señorita adulta porque se victimiza tanto, yo veía que en la temporada pasada ella era la que atacaba siempre. Yo no soy Michelle Soifer ni Yahaira Plasencia, conmigo que no se equivoque porque recién me va a conocer.