Brunella Horna: "Esto es Guerra fue la peor experiencia de mi vida"

Brunella Horna estuvo en la secuencia "Chocahuarique" de Estás en Todas y contó cómo fue su ingreso a Esto es Guerra. La modelo detalló que Cathy Sáenz la convocó cuando tenía quince años, pero "era muy chica". Al cumplir diecisiete volvió a Lima e ingresó a las "cobras".

"De verdad no tengo nada en contra de Esto es Guerra, me encanta verlo, pero fue la peor experiencia de mi vida", reveló Brunella Horna en entrevista con Choca Mandros.

"Yo era la peor, me decían salta de un metro y yo tenía miedo de saltar, entonces tantas cosas que yo pasé ahí, no malo, sino por la competencia que yo no sabía, yo todavía era muy chiquita", dijo Brunella Horna sobre su experiencia en Esto es Guerra.

