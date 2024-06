Alejandra Baigorria reveló que su madre le pidió perdón tras polémico mensaje

"Es duro, sí. Pero a veces es lo que toca. Sí, me dolió, bastante. Más me dolió los ataques de la gente hacia ella. Mi mamá fue una buena madre, hizo muchas cosas por mí y me enseñó muchas cosas de la vida, pero ella también tuvo sus cambios. Tuvo otras parejas que de repente influyeron", comenzó diciendo la rubia sin evitar derramar algunas lágrimas.