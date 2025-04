¿Gabriela confesará a Bastian su amor por Alonso? (AVANCE)

Bastian (Rodrigo Sánchez Patiño) le asegurará a Gabriela (Sirena Ortiz) que con la renuncia de Alonso (Reynaldo Pacheco) ya no habrá nada que lo una a él. Sin embargo, la joven le dejará en claro que no se alejará del hijo de Celso y su padre la enfrentará. "¿Te has enamorado de él?, responde, ¿te has enamorado de él?", preguntará el empresario.