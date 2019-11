Richi acusó a Héctor al descubrirlo y tuvieron fuerte pelea

¡Ya te descubrí! En el pasado episodio de En la piel de Alicia, descubrir que Alicia (Ximena Palomino) tenía el collar de una víctima, hizo que Richi (Luis José Ocampo) intentara saber más información acerca de Héctor (Andrés Vílchez) y su posible relación con los crímenes; sin embargo, este se mostró arisco y tuvieron una fuerte discusión.

El hermano de Alessandro desató su furia contra el ex de su enamorada por no haberse alejado de ella como tanto se lo había exigido. Esa reacción hizo que Richi se dé cuenta de que algo está mal.

➤ Mira: Héctor quedó desconsolado al saber que Alicia y Richi estaban juntos

Richi negó tener otro tipo de intención con Alicia más allá de una amistad; no obstante, Héctor estaba tan enfadado que sin querer le recriminó que aquella noche lo había visto dentro de la discotecaa, un detalle que llamó mucho la atención.

- La sigues a todos lados. Hasta eres amigo de su hermana, solamente para estar cerca de ella. Súperalo, Richi, terminaron hace casi año.

- Yo no estoy detrás de ella.

- Entonces, ¿por qué entraste a la discoteca esa noche? ¿por qué fuiste? Si tú y ella nos estaban juntos, ¿quérías volver con ella? ¡Admítelo! Lo único que quieres es sacarme del camino.

- Nunca entré a la discoteca. ¿quién te ha dicho eso?

- Oye Richi, eres un cínico. ¡Yo te vi!

- ¿Me viste? Tú estuviste ahí, a mí no me engañas, Héctor, yo sé lo que eres y lo que hiciste. Pensé que eras una buena persona, pero no. Tú no quieres el bien para Alicia, quieres destruirla. La odias. ¡Tú atacaste a Alicia!

Héctor aseguró que el hijo de Baltazar buscaba echarle la culpa con esa acusación para retomar su relación; sin embargo, nada podía hacerle cambiar de opinión. La discusión se tornó más acalorada y pelearon.

➤ TAMBIÉN MIRA

Héctor acabó con la vida de Alessandro por revelar su crimen secreto a Alicia

Todos los episodios de En la piel de Alicia en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!