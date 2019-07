William Levy; ¿Pancho Rodríguez se puso celoso por Spheffany Loza?

Todos nos sorprendimos al ver que la foto de Spheffany Loza conquistó los ojos del actor William Levy, quien le dio me gusta a su publicación en Instagram, reacción que no le habría gustado nada a Pancho Rodríguez.

"¿Has provocado los celos de Pancho?", preguntó el reportero de En boca de todos. "De repente en el fondo de su corazón y no me lo ha querido decir, pero no importa, yo estoy viviendo mi fantasía ahorita", dijo una emocionada Spheffany Loza sobre su actor favorito William Levy.

La integrante de Esto es Guerra sorprendió al revelar que Pancho Rodríguez no la sorprendió ni regaló nada en su cumpleaños. "Yo le he dicho que tenga cuidado porque ahorita empiezan los mensajes", advirtió la modelo.

