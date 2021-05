Vania Bludau: Me hubiera encantado tener un papá como el de Mario, figura paterna yo no tuve

Vania Bludau perdió a su padrino hace poco y felicitó al padre de Mario Irivarren por su excelente labor.

Vania Bludau estuvo en un enlace con En boca de todos y se mostró sensible al dedicarle unas palabras a Moisés Irivarren, papá de Mario Irivarren. La modelo contó que su "suegro" es una gran persona y le hubiera encantado que sea su padre.

"La verdad me hubiera encantado tener un papá como él, porque siempre escucho maravillas sobre él cuando Mario me cuenta… Yo soy muy sensible en ese sentido porque figura paterna no he tenido en absoluto y hace poco perdí a la que era figura paterna, que era mi padrino", dijo Vania Bludau con la voz entrecortada.

La exchica reality agregó que el papá de Mario Irivarren hizo un "súper trabajo" con su enamorado y le deseó un feliz día. "Feliz día del padre, es un padre maravilloso, su hijo lo adora y lo valora muchísimo", aseguró Vania Bludau conmovida.

