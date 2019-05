Vanessa Terkes tras separación de George Forsyth: Siento un profundo dolor en mi corazón.

Vanessa Terkes iba a presentarse esta tarde en En boca de todos tras anunciar su separación de George Forsyth. Sin embargo, la actriz no llegó al programa y se disculpó en enlace telefónico. ¿Qué dijo sobre el fin de su relación con el alcalde de La Victoria?

➤ Mira:George Forsyth y Vanessa Terkes: así fue la historia de amor que llegó a su fin

"Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón, ese es Dios, y él también conoce la verdad detrás de todo esto. Y es él quien me va a dar la fuerza necesaria para salir adelante como siempre lo he hecho", dijo Vanessa Terkes con la voz entrecortada.

➤ Mira:Tula Rodríguez envió este mensaje sobre Vanessa Terkes y George Forsyth

La aún esposa de George Forsyth agregó que no se encuentra bien por la separación y no quiere hablar más sobre el tema. "Quisiera no dar más comentarios y espero que ustedes lo entiendan y me apoyen en eso", finalizó la artista peruana.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!