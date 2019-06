Vanessa Terkes: Rodolfo de Anda aclaró supuesto encuentro en México

¡Exclusivo! El ex de Vanessa Terkes, Rodolfo de Anda, tuvo comunicación exclusiva con En boca de todos en donde habló de la que fue su pareja y además aclaró supuesto encuentro en México.

¿En el útlimo viaje de Vanessa a México tuvo un encuentro clandestino? El productor en comunicación telefónica aclaró: "No, no hay forma, porque yo estuve hospitalizado, estuve por urgencia, no vi ni a Vanessa ni a nadie porque no era un momento de mi vida en el que me guste andar con los amigos".

