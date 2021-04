Tula Rodríguez a Yahaira Plasencia: "Los que perdimos un familiar sabemos lo que se siente"

Tula Rodríguez mostró su indignación al conocer que Yahaira Plasencia hizo reunión social en pleno estado de emergencia.

Yahaira Plasencia está en el ojo de la tormenta luego de protagonizar lamentable incidente este fin de semana. La salsera celebró su cumpleaños en una casa de cieneguilla junto a familiares e invitados; sin embargo la bulla alertó a los vecinos quienes llamaron a la policía.

Tula Rodríguez al enterarse de ese caso mostró su molestia e indignación por la falta cometida por la salsera y los invitados que asistieron al cumpleaños. Recordemos que la conductora de En boca de todos perdió a su mamá producto del covid-19.

"Los que sabemos que es perder a un familiar sabemos lo que se siente realmente y cuando te escucho decir 'tengo la bendición de tener a mis padres sanos' quien como tú, yo no, yo tuve que perder a mi madre por esta situación, pero en mi caso fue porque yo trabajo y no tengo otra opción", fueron las duras palabras de Tula Rodríguez, quien no entendía ese reprochable comportamiento.