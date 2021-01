Tula Rodríguez sobre volverse a enamorar: "El tiempo lo dirá, ahorita de ninguna manera"

"Ni siquiera me imagino ahorita con otra persona", dijo Tula Rodríguez, quien también reveló cómo se lleva con la familia de Javier Carmona.

Tula Rodríguez respondió a varias inquietudes de sus seguidores en Instagram y una pregunta fue sobre la posibilidad de enamorarse nuevamente y volverse a casar, tras la partida de su esposo Javier Carmona.

"Esto me han preguntado muchísimo, si me vuelvo a enamorar. Mmm… la verdad, mi respuesta inmediata sería no, es que ni siquiera me imagino ahorita con otra persona. La verdad, el tiempo lo dirá, ahorita de ninguna manera. ¿Algún día? Quién sabe, no sé", respondió Tula Rodríguez.

